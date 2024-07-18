شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحتفى بـ سنة أولى أهلى: محظوظ بالتواجد فى أفضل نادي بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

احتفل امام عاشور لاعب الأهلي بمرور عام على إنتقاله للقلعة الحمراء في 18 يوليو 2023 قادماً من ميتدلاند الدنماركي لمدة خمسة مواسم، وكتب عاشور عبر صفحته على انستجرام ، قائلاً: مرت سنة كنت محظوظ خلالها بالتواجد مع أفضل نادي في إفريقيا وأفضل جمهور حققت بطولات وأحرزت أهداف وساعدت زملائي وساعدوني على التألق سنة أولى أهلي.. وعقبال كل السنين الجاية وسأظل مدينا للنادي الأهلي وجمهوره العظيم

من ناحية أخرى ، اختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة الألومنيوم التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس ‏مصر، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمراجعة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران والتدريبات التخصصية التي أشرف ‏عليها الجهاز الفني.‏

على صعيد أخر ، اكتفى احمد عبد القادر لاعب الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.‏

وحصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مباريات لفريق الألومنيوم قبل المباراة التي ستجمع الفريقين الجمعة المقبل في دور الـ32 لكأس مصر.

وطلب المدرب السويسري من معاونيه تجهيز ملخص للمنافس الذي يرفض المدرب السويسري الاستهانة به أو التقليل من شأنه، ويحرص المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبيه بشكل مُستمر عن ضرورة التركيز بالمباراة جيداً منذ بدايتها وعدم السماح للألومنيوم بدخول أجواء اللقاء خاصة وأن مباريات الكأس دائماً ما تشهد مفاجآت من الفرق الصغيرة أمام الكبار.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوى كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

ينوى كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الألومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

وينتظر فريق فاركو الفائز من الأهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.