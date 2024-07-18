شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو ومابولولو وإيبوكا .. ثلاثى أجنبى مطلوب فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موسم الانتقالات الصيفية من حسم أنتقال بعض اللاعبين الاجانب بالدورى المصرى الى الاحتراف الخارجى وبالاخص بأحد دوريات الخليج التى تعمل على تقوية الفرق الخاصة بها فى ظل المنافسة القوية بينهم.

بيرسى تاو لاعب الاهلى

ومن ضمن الاسماء التى يسعى بعض الاندية الخليجية لضمهم الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب فريق الاهلى حيث قدم له أكثر من عرض باحد أندية الدورى السعودى للتعاقد معه.

الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى

بينما الانجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى الذى يسعى بعض الاندية القطرية للتعاقد معه عقب التألق مع الفريق السكندرى فى الدورى المصرى ومع منتخب بلادة فى بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة حيث تمكن من تسجيل العديد من الاهداف وتمكن من حصد لقب هداف الدورى المحلى لمدة موسمين متتاليين.

جون إيبوكا مهاجم سيراميكا

يعد الدبابة النيجرية جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا من أفضل مهاجمين بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث خاض فترة أحتراف بالدورى الليبي بنادى أهلى طرابلس لمدة 6 أشهر وتألق وحاول مسئوليه ضمه بصفة نهائية ولكن لم يكتب لها النجاح وخلال فترة الانتقالات الحالية تسعى بعض الاندية الخليجية بضم اللاعب أيضا وينتظر اللاعب حسم مصيرة من قبل إدارة ناديه.