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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد بروكسى.. الأبيض يفوز بخماسية ويصعد لدور الـ16 بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالخميس، 18 يوليو 2024 10:03 م
مباراة الزمالك وبروكسى
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.
خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي .تشكيل بروكسي أمام الزمالك
حراسة المرمى: فرج شوقي.
الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن.
الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة.
الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد.
الزمالك ضد بروكسى
الزمالك وبروكسي
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