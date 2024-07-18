شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الشناوى والشحات وإمام عاشور من قائمة الأهلي لمباراة الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كلاً من، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، حسين الشحات، إمام عاشور، من قائمة الفريق لمباراة الألومنيوم غداً بـ كأس مصر، بهدف إراحتهم بسبب حالة الإجهاد الذي يعاني منه هؤلاء اللاعبين نتيجة ضغط المباريات.

فيما استبعد كولر كلاً من محمود متولي، أحمد عبد القادر، عمرو السولية وعلي معلول للإصابة، وخرج من القائمة أيضاً الثلاثي حمزة علاء، أحمد نبيل كوكا، كريم الدبيس بسبب تواجدهم في فرنسا للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس التي تنطلق يوم 26 يوليو الجاري.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الألومنيوم غدا كلا من:

حراس المرمى: مصطفى شوبير- محمود الزنفلي- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - كريم نيدفيد - آليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي.

واختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة الألومنيوم التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس ‏مصر، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمراجعة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران والتدريبات التخصصية التي أشرف ‏عليها الجهاز الفني.‏