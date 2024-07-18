الزمالك يكتسح بروكسي بخماسية ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق فوز كبير على فريق بروكسي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف الزمالك كل من: مهاب ياسر ويوسف أوباما وناصر ماهر وعبد الله السعيد وناصر منسي في الدقائق 3 ، 7 ، 8 ، 81 ، (90+5).

وسجل هدفيّ بروكسي حسام عادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 19 وأدهم أحمد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، تأهل الزمالك لإلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، ليواجه فريق طلائع الجيش، بعد تخطى الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

وبدأ الزمالك مواجهة بروكسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

وبدا بروكسي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فرج شوقي.

الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن.

الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة.

الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد.

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