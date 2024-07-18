الزمالك يواجه طلائع الجيش في دور الـ16 بـ كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدا مع نظيره طلائع الجيش في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد اكتسح نظيره بروكسي بنتيجة 5/2 مساء اليوم الخميس في دور الـ32 بكأس مصر في اللقاؤ الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان طلائع الجيش قد صعد لدور الـ16 ببطولة كأس مصر على حساب فريق بور فؤاد بفوز بهدف دون رد.

أهداف مباراة الزمالك وبروكسي..

افتتح فريق الزمالك التسجيل عن طريق اللاعب مهاب ياسر في الدقيقة الـ 3، ليضاعف بعدها يوسف أوباما النتيجة لنادي الزمالك في الدقيقة السابعه.

قبل أن يستقبل ناصر ماهر كرة عرضية ويقوم بترويضها بشكل رائع قبل أن يسدد تسديدة متقنة في شباك فريق نادي بروكسي بطريقة مذهلة في الدقيقة 8.

هنا ظن الجميع أن الزمالك قد أنهى المباراة قبل أن تكتمل الدقيقة الـ 10 للمباراة، قبل أن يعكس لاعبو بروكسي تلك الفكرة.

إذ استطاع حسام بركات تسجيل أول أهداف بروكسي في الدقيقة 19 من عمر المباراة، قبل أن يذلل الفارق لهدف وحيد اللاعب أدهم أحمد في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، حصل فريق الزمالك علي ركلة جزاء بعد عرقلة لصالح مصطفي شلبي، تمكن عبدالله السعيد من تنفيذها وتسجيل الهدف الرابع للفارس الأبيض، ثم نجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90+3، لينتهي اللقاء بنتيجة 5_2.

ويبحث الزمالك عن تحقيق لقب كأس مصر، بعد ابتعاده عن المنافسة على الدوري المصري حيثيحتل المركز السادس في سلم ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة بعد خصم 3 نقاط بقرار من رابطة الأندية لعدم التواجد في مباراة الأهلي.