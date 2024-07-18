مدرب بروكسي يهاجم اتحاد الكرة بعد الهزيمه بخماسية من الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي غضبه من الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في المؤتمر الصحفي عقب هزيمته من فريق الزمالك بدور ال 32 من بطولة كاس مصر.

وكان الزمالك قد حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت مساء الخميس علي ستاد القاهرة.

تصريحات محمد حامد بالمؤتمر الصحفي

أبدي محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي استياؤه من المسؤولين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وان فريقه تعرض للظلم في مباراة اليوم ضد الزمالك.

ووجه رسالته لاتحاد الكرة قائلت:" حابب اقول لاتحاد الكرة أنت النهارده ظلمتني إني الاعب فريق بحجم الزمالك في التوقيت ده وانا عندي فترة إعداد لفريقي "

وتابع:" رغم أننا بعتنا خطاب رسمي لتأجيل المباراة لأجل غير مسمى واتحاد الكرة تجاهل الرد علينا".

واكمل محمد حامد تصريحاته:" إحنا ادينا اللعيبه راحة علشان الموسم خلص لكن اتحاد الكرة بعت خطاب بموعد المباراة 18 يوليو وجمعت اللعيبه بالعافيه ومنهم مشي ووقعوا لأندية تانيه، بسبب انتهاء موسم بروكسي".

وأختتم:" حاولنا الاستعداد للمباراة وتجهيز اللعيبه بدنيا ولعبنا مباريات ودية ولكننا مقدرناش نعمل حاجه قدام الزمالك".

