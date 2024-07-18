5 لاعبين على رادار الأهلي بالميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات مع خمس نجوم تمهيدًا لضمهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن مسئولو النادي الاهلي عن تعاقدهم أمس مع القطري يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع.



ودخل مسئولو الاهلي في مفاوضات مع ثلاثي الدوري السويسري المهاجم الدولي الكونغولي سيلفر جانفولا، لاعب فريق نادي يانج بويز السويسري، وزميله بالفريق إيليا ميشاك، مهاجم مازيمبي الأسبق، بالإضافة إلى جوناثان أوكيتا لاعب فريق زيورخ، وذلك من أجل ضم أحدهم خلال الميركاتو الصيفي.

كما فتح مسئولو النادي الاهلي خط المفاوضات مع المغربي يحيى عطية الله، وذلك تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة لتدعيم مركز الظهير الأيسر خاصة بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس.

وفتح مسئولو الاهلي خط المفاوضات مع محمد إسماعيلي مدافع نادي زد، وذلك تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي بناءًا على طلب من السويسري مارسيل كولر، وذلك لتدعيم الخط الدفاعي للمارد الأحمر.