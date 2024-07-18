جوميز.. مباراة بروكسي كانت مهمه وهذه أهداف مشاركة شباب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة بروكسي التي أقيمت اليوم الخميس في بطولة كأس مصر كانت مهمة بالنسبة لفريقه.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلاً:" بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا 3 أهداف مبكرة من أول ثلاث فرص صنعها الفريق، وقام بروكسي بتحولات هجومية لم نستطع إيقافها".

وتابع جوميز قائلاً:" يوسف أوباما لمس الكرة بيده في ركلة جزاء بروكسي لأنه فقد اتزانه بسبب تعرضه للدفع من لاعب الفريق المنافس، وهنا تظهر أهمية تقنية الفيديو التي لا تتواجد في مباراة اليوم".

وواصل المدير الفني قائلاً:" في المجمل الزمالك نجح في فرض سيطرته وتسجيل الأهداف، ولم يكن من الجيد أن يعود فريق بروكسي بتسجيل هدفين".

وقال جوميز :" لم نؤد مباراة عظيمة لكننا استطعنا التحكم في المباراة، وبدأنا بالطريقة التي يجب أن نبدأ بها، واعتمدنا على العناصر الأساسية لتفادي مفاجآت بطولة الكأس".

وفيما يخص الدفع باللاعبين الناشئين قال المدير الفني:" إذا لم ندفع باللاعبين الصغار يسأل البعض لماذا لا يشاركون ويتم انتقادي، وحين أدفع بهم يتم سؤالي أيضا، وأحترم كل الأراء وأنا هنا لأقدم دمي وقلبي لنادي الزمالك".

وتابع :" أنا كمدرب من الأفضل لي عدم الاعتماد على الناشئين، لكنني أفعل ذلك لمصلحة ومستقبل النادي لأننا نحتاجهم، خاصة وأنهم سيشاركون في الفترة المقبلة لمنح الأساسيين راحة للاستعداد للموسم الجديد بالشكل المطلوب لأننا نخوض بطولات مهمة جدا وأريد منح الجميع الراحة الكافية".

وأضاف :" مباراة بروكسي ليست مباراة دوري، وإذا خسرنا سنكون خارج بطولة الكأس وهى بطولة مهمة بالنسبة للفريق وأفعل الأفضل لمصلحة الزمالك".

واختتم المدير الفني قائلاً:" محمد صبحي كان بعيداً عن المشاركة والأن يحصل على الثقة ونساعد، ونملك أيضاً محمد عواد وهو حارس مرمى رائع".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض إلى دور الـ16 لمواجهة طلائع الجيش.