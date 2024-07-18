موعد مباراة الزمالك القادمه عقب تخطي بروكسي في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الزمالك في تفادي مفاجآت الكأس، بفوز كبير علي نظيره بروكسي بنتيجة 5_2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ال 32، والتي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر ان يعود فريق الزمالك لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري، ومصالحة جماهيره بعدما تعادل سلبيا مع نظيره بلدية المحلة في الظهور الأخير بالدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية في الدوري

تقام مباراة الزمالك والداخلية في الجولة الـ31 من بطولة الدوري يوم الأحد في تمام التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية في الدوري

تبث مباراة الزمالك والداخلية في الجولة الـ 31 من بطولة الدوري عبر «أون تايم سبورت».

ترتيب الزمالك والداخلية قبل صدام الاحد

يحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة، في 26 مواجهة خاضها حتى الآن، بواقع 13 فوز، و6 تعادلات، و7 هزائم، وكانت آخر مباراة أمام بلدية المحلة وانتهت بالتعادل السلبي ليكتفي كل فريق بنقطة وحيدة.

فيما يحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، في 30 مواجهة خاضها، بواقع 3 انتصارات فقط، و10 تعادلات، و17 هزيمة.