موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بروكسي في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه نظيره الداخلية يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ31 من عمر المسابقة.

وحقق الزمالك فوزاً على بروكسي بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

ويحل الزمالك ضيفاً على الداخلية يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري على استاد السلام وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والداخلية بشكل حصري عبر قتاة "أون تايم سبورت" باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.