الزمالك يعبر بروكسي بخماسية ويتأهل إلي دور الـ16 من كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً على بروكسي بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل خماسية الأبيض في مباراة بروكسي اليوم مهاب ياسر، يوسف أوباما، ناصر ماهر، عبدالله السعيد "ركلة جزاء" و ناصر منسي في الدقائق 3، 7، 8، 81، 94 من عمر اللقاء.

فيما سجل ثنائية بروكسي حسام بركات "ركلة جزاء" وأدهم أحمد في الدقيقتين 19، 22، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 5-2.

وبهذه النتيجة، يتأهل الزمالك إلي دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ويضرب موعداً مع نظيره فريق طلائع الجيش.