شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب اليد تعود إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر السويد استعدادًا لباريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى القاهرة اليوم الجمعة ، بعد إنتهاء معسكر السويدو الذى تخلله وديتين مع المنتخب السويدى انتهت الأولى بالتعادل 32/32 قبل خوض ودية أخرى أمس الخميس ،فى إطار التجهيزات لأولمبياد باريس 2024 .

ووصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى السويد صباح الأحد الماضى، للدخول فى معسكر مشترك مع المنتخب السويدى، يتخلله وديتان مع صاحب الأرض، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعادت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى القاهرة قادمة من سلوفينيا فى الساعات الأولى صباح الأربعاء قبل الماضى ، بعد التعادل أمام المنتخب السلوفينى بنتيجة 27-27 ودياً، فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا، الأحد، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي بنتيجة 36-29 .

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.