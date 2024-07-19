لاعبة منتخب مصر للتنس تعلن إصابتها بسرطان الدم.. وشوبير يوجه لها رسالة مؤثرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت مريم هشام، لاعبة منتخب مصر للتنس ونادي جزيرة الورد، عن إصابتها بمرض سرطان الدم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".

وتضامن رواد مواق التواصل الاجتماعي مع مريم هشام، داعين لها أن يشفيها الله على خير في أسرع وقت.

من جانبه، وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير رسالة دعم لمريم هشام بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الدم.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "إكس"، كتب شوبير قائلا: «خالص أمنياتي ودعواتى بالشفاء العاجل للاعبة منتخب مصر ونادى جزيرة الورد للتنس مريم هشام بعد إصابتها بسرطان الدم مليون سلامة عليكي يا مريم».

وأضاف الإعلامي: «اختبار من ربنا وإن شاء الله ترجعي أقوي والمحنة تعدي علي خير».