الامارات | 3 وجوه شابة تلمع مع منتخب السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الثلاثي الشاب سالم خليفة وحمد ثاني وحسن الشيبة، المشاركة الدولية الأولى مع منتخب السلة، خلال المشاركة الحالية لـ«الأبيض» في بطولة «وليام جونز» المقامة في الصين تايبيه، ويسدل الستار عن نسختها الـ43 مساء بعد غد.

وأكد مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، أن بعثة المنتخب الموجودة في وليام جونز تضم مزيجاً من عناصر الخبرة والشابة، وأن الجهاز الفني يركز على منح الوجوه الشابة فرص الاحتكاك المطلوبة واستثمار المباريات القوية التي تضمها البطولة ضمن خطط إعداد «الأبيض» لاستحقاقه المهم نهاية نوفمبر المقبل، في النافذة الثانية من المرحلة النهائية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولات القارة.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «سالم خليفة (مواليد 2008) أحد مواهب كرة السلة في ملاعبنا، ويعد أصغر لاعب في بطولة (وليام جونز) الحالية، من ضمن قائمة العناصر الشابة التي حرص الجهاز الفني للمنتخب على منحها فرصة تدشين مشاركتها الدولية الأولى في مباريات قوية تسهم في صقل هذه الموهبة بالصورة الصحيحة، كونها ستكون الرافد الأساسي لعناصر الخبرة في الاستحقاقات المهمة المقبلة، وأبرزها العودة لاستكمال المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية».

وأوضح: «خاض المنتخب مواجهات قوية في مشاركته الحالية، ليمنح العناصر الشابة الفرصة المطلوبة في تدشين مشاركتهم الدولية الأولى، إذ ظهر حمد ثاني بمستوى جيد للغاية، والأمر ذاته ظهر عليه لاعبنا الشاب حسن الشيبة».

وأضاف: «عانى المنتخب في المشاركة الحالية غيابات مؤثرة لعناصر تعذر سفرها إلى (الصين تايبيه) للإصابة، خصوصاً على صعيد لاعبي الارتكاز قيس عمر، ومامادو محمد، لعدم تعافيهما من الإصابة، وسبق للإصابات والغيابات المؤثرة أن شكلت عاملاً سلبياً حين خاض المنتخب في نوفمبر الماضي النافذة الأولى من المرحلة النهائية في التصفيات الآسيوية، ما يجعل من المهم منح الدماء الشابة ودكة البدلاء الحصول على مزيد من الفرص في البطولات الدولية، بما يسهم في منح الجهاز الفني مزيداً من الخيارات الصائبة على أرضية الملعب، وهو ما ركز عليه الجهاز الفني في منح الشباب فرصة الوجود على أرضية الملعب في مبارياتنا في (وليام جونز)».

وأكمل: «مثلت المشاركة أيضاً فرصة للعناصر العائدة للمنتخب لاستعادة حساسيتها وتألقها في المباريات، أبرزهم أحمد عبداللطيف الذي حصل على معدل 30 دقيقة لعب، وهي أكثر مما شارك به من معدل مع ناديه في الموسم الماضي، وقدم منذ مباراتنا الأولى في (وليام جونز) الحالية مستويات مميزة تؤكدها الأرقام والإحصاءات، بنجاحه في تسجيل الثنائية على صعيد معدل النقاط (10 نقاط في المباراة الواحدة)، والجانب الدفاعي (10 التقاطات ناجحة للكرات المرتدة عن السلة)».

واختتم: «الاستثمار الأكبر الذي نركز عليه في (وليام جونز) هو تحقيق التجانس بين العناصر الجديدة ولاعبي الخبرة، وهو ما تحقق بعيداً عن النتائج من خلال الأداء التصاعدي للأبيض، الذي استهل مشواره بلقاء صعب للغاية أمام المرشح الأبرز للقب فريق سترونغ غروب الفلبيني، وانتهى لمصلحة الفلبينيين بنتيجة (104-79)، قبل التعرض لثلاث هزائم متتالية جاءت أيضاً أمام منتخبات الصين تايبيه (ب) وماليزيا بواقع (59-89) و(70-83) على التوالي، ومن ثم بصعوبة أمام منتخب اليابان بفارق أربع نقاط (78-82)، قبل أن يحقق المنتخب فوزه الأول على حساب منتخب مستقبل أميركا (77-63)».

راشد النقبي:

. الاستثمار الأكبر الذي نركز عليه في «وليام جونز» هو تحقيق التجانس بين العناصر الجديدة ولاعبي الخبرة.