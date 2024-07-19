الامارات | كلباء يهزم أونيرا الروماني بهدفي ياسر وسالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء على فريق «سي إس إم أونيرا» الروماني 2-1، في المباراة التي أقيمت خلال المعسكر التدريبي الخارجي المقام في سلوفينيا استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل هدفي «النمور» اللاعبان ياسر حسن وسالم راشد في الشوط الأول للمباراة.