الامارات | فيكتوري يبحر في باليرمو اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق على مياه البحر التيراني، اليوم، منافسات جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، التي تستمر حتى بعد غدٍ، بمشاركة نخبة الفرق العالمية في رياضة الزوارق السريعة.

وأكمل فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومتصدر الترتيب العام بعد الجولة الأولى التي جرت في الفجيرة خلال مارس الماضي، جاهزيته لبدء المهمة الصعبة أمام المنافسين الكبار للاستمرار في الصدارة، والمضي قدماً نحو معانقة اللقب العالمي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2017.

ووصل إلى مدينة باليرمو، عروس البحر التيراني، أول من أمس، وفد فيكتوري يضم قائدي زورق فيكتوري 7 الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، المتوجين بلقب بطولة العالم عام 2017 على متن زورق فيكتوري حيث يأملان معاً تتويجاً جديداً يعيد إلى الذاكرة التتويج الملحمي آنذاك.

ويرتفع اليوم هدير المحركات قبالة شواطئ باليرمو في الواجهة البحرية للمدينة الإيطالية التي تمثل كبرى مدن جزيرة صقلية، إذ تختبر الفرق المحركات وكورس السباق في التجارب الرسمية في الفترة الصباحية، فيما ستكون على موعد مع أولى محطات التنافس بعد الظهيرة مع تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس الأول غداً.

وكانت عملية التسجيل الخاصة بالمشاركة في الجولة الثانية قد اكتملت أمس، وتم انعقاد الاجتماع التنويري المعتاد بين اللجنة المنظمة وممثلي الفرق المشاركة لشرح مسار السباق والرد على الاستفسارات.

من جهته، أكد مدير إدارة فيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد السميطي، اكتمال تحضيرات الفريق لخوض المحطة الثانية في بطولة العالم (إكس كات)، مشيراً إلى أنه وبدعم وتشجيع من مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، تبدو الروح المعنوية للفريق في القمة بعد وصول المتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي برفقة الجهازين الفني والإداري إلى إيطاليا.

وأضاف السميطي أن الثنائي سالم وعيسى قائدي زورق فيكتوري 7 يدركان حجم المهمة، والتحديات الخاصة بالتنافس مع أبطال عالميين متمرسين في هذه الرياضة، وعلى المياه المفتوحة في البحر التيراني المعروف بتقلباته المستمرة والحركة الملاحية التي لا تهدأ أبداً في البحر الأبيض المتوسط، متمنياً التوفيق لسفراء الفريق في تحقيق الطموحات، والاستمرار في قمة الترتيب العام.

. ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يتصدر الترتيب العام بعد الجولة الأولى في الفجيرة.