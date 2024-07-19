الامارات | البرازيل تحتضن نزالات بطولة أبوظبي للجوجيتسو اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم، بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، في موسمها الـ10، 2024-2025، التي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، في صالة كاريوكا أرينا، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي النسخة الـ10 من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في ريو دي جانيرو تعزيزاً لمكانتها على الساحة الرياضية العالمية كواحدة من أبرز الأحداث العالمية في رياضة الجوجيتسو، كما أنها فرصة للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، حيث تتزامن هذه النسخة مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية طارق البحري، أن «بطولة أبوظبي غراند سلام تعتبر منصة عالمية للتواصل بين اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في بناء صداقات جديدة بين اللاعبين تتجاوز الحدود الجغرافية. وأوضح أن الجهود التي تبذلها الإمارات في تعزيز النمو العالمي لرياضة الجوجيتسو أسهمت بشكل محوري في تطوير الرياضة في العديد من دول العالم، ومن بينها ريو دي جانيرو».

وقال البحري: «تعد مدينة ريو دي جانيرو ذات أهمية خاصة في عالم الفنون القتالية، إذ تعتبر مركزاً عالمياً مهماً لرياضة الجوجيتسو، وعدد من أبرز أكاديمياتها، وإقامة بطولة أبوظبي غراند سلام فيها تضيف فصلاً جديداً إلى إرث المدينة الرياضي، وتسلط الضوء على مكانتها وجهة متميزة لعشاق الجوجيتسو من جميع أنحاء العالم».

ويمثل الإمارات في البطولة كل من اللاعبين جاسم مبارك في فئة الأساتذة، زايد الشامسي، سعيد الكبيسي، عمر السويدي، محمد السويدي، بلقيس عبدالله، مريم العلي، أسماء الحوسني، شما الكلباني، مروة الحوسني، هيا الجهوري، بشاير المطروشي، في فئة المحترفين.

وتعد بطولة أبوظبي غراند سلام، واحدة من أبرز البطولات على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.