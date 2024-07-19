الامارات | بني ياس يواجه سلوبود الصربي ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق بني ياس ثانية مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي الذي يقيمه في صربيا استعداداً للموسم الكروي الجديد، إذ يلتقي مساء اليوم مع سلوبود أوزيتشي، أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم.

وتعد مواجهة اليوم، الثانية من أصل خمس مباريات يخوضها «السماوي» خلال المعسكر، وكان قد حقق مكاسب فنية من التجربة الأولى التي اكتسح فيها منافسه «إف كي تاكوفو» الصربي برباعية نظيفة.