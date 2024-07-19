ياسر رشاد - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره الألمونيوم، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

ويواجه فريق الأهلي نظيره الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مساء اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد السلام.



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الألمونيوم في كأس مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: رضا سليم – بيرسي تاو – محمود كهربا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس؛ هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس مصر؛ وستنقل مباراة الأهلي ضد الألومنيوم، عبر قناة ON Time sports 1HD.