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الشباب السعودي يقترب من ضم عبدالرزاق حمدالله

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ياسر رشاد - القاهرة -  

اقترب نادي الشباب السعودي من حسم صفقة النجم المغربي  عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد الشباب للإعلان عن الصفقة الجديدة بعد التوقيع الرسمي مع اللاعب الذي سبق له تمثيل ناديي النصر والاتحاد بحسب صحفية الشرق الأوسط .

ماذا قدم عبدالرزاق حمدالله ؟..

بدأ عبدالرزاق حمدالله رحلته في الملاعب السعودية من بوابة نادي النصر في موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل منه إلى نادي الاتحاد، ويملك في مسيرته أرقاماً تهديفية كبيرة، حيث يحضر في المركز الثاني برصيد 129 في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين ويأتي حمد الله في المركز الثاني خلف السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السابق، والهدّاف التاريخي برصيد 144 هدفًا في 180 مباراة خاضها بالمسابقة مع الأهلي قبل رحيله صوب فريق العربي القطري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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