الشباب السعودي يقترب من ضم عبدالرزاق حمدالله

ياسر رشاد - القاهرة -

اقترب نادي الشباب السعودي من حسم صفقة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد الشباب للإعلان عن الصفقة الجديدة بعد التوقيع الرسمي مع اللاعب الذي سبق له تمثيل ناديي النصر والاتحاد بحسب صحفية الشرق الأوسط السعودية.

ماذا قدم عبدالرزاق حمدالله ؟..

بدأ عبدالرزاق حمدالله رحلته في الملاعب السعودية من بوابة نادي النصر في موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل منه إلى نادي الاتحاد، ويملك في مسيرته أرقاماً تهديفية كبيرة، حيث يحضر في المركز الثاني برصيد 129 في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين ويأتي حمد الله في المركز الثاني خلف السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السابق، والهدّاف التاريخي برصيد 144 هدفًا في 180 مباراة خاضها بالمسابقة مع الأهلي قبل رحيله صوب فريق العربي القطري.