موعد عودة نيمار لتدريبات الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق الهلال من العودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه بعد تماثله للشفاء من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها مطلع الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يعود نيمار إلى المشاركة بشكل طبيعي لتدريبات الهلال الجماعية بداية من شهر سبتمبر المقبل.

ويخوض نيمار برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية بشكل طبيعي استعدادا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في مباريات الهلال مع بداية الموسم الجديد.

وكتب ثامر الشهراني متخصص إصابات الملاعب عبر حسابه على موقع أكس:" من المستحيل أن يلحق نيمار جونيور ببطولة كأس السوبر خلال شهر أغسطس المقبل، اللاعب سيعود للتدريبات بشكل تدريجي، خاصة وأنه بعيد عن الملاعب منذ أكثر من 10 أشهر، بسبب الإصابات الأخيرة".

ويخوض نادي الهلال، معسكر مغلق خلال الفترة الحالية في النمسا، وذلك من أجل الاستعداد للموسم المقبل، حيث سيخوض الفريق 5 مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد.