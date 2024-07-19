شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اختبارات الكرة النسائية بالتجمع الخامس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الجمعة مسئولو النادي الأهلي مرحلة اختبارات قطاع كرة القدم النسائية، الخاصة بموسم 2024-2025، على ملاعب النادي بفرع التجمع الخامس، للاعبات الراغبات في تمثيل وإرتداء القميص الأحمر، والانضمام لفرق كرة القدم النسائية بالنادي، خلال الموسم الجديد المقرر انطلاقه خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاختبارات بالأهلي، اليوم الجمعة 19 يوليو بداية من الرابعة عصرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً، داخل مقر النادي بالتجمع الخامس على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن الموعد الجديد، للفئات السنية المختلفة من أجل اتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركه في اختبارات النادي الأهلي.

ويجري النادي الأهلي اختبارات لاكتشاف اللاعبات الموهوبات، من أجل تكوين قطاع وقاعدة ناشئات لكرة القدم النسائية، حتى تكون نواة وامتدادًا للفريق الأول بالقلعة الحمراء، بعدما أعلن من قبل رغبته، في المشاركة ببطولة الدوري الممتاز للسيدات وبطولتي الناشئات والبراعم.

ويأمل الأهلي خلال الاختبارات من انتقاء اللاعبات القادرات، على مساعدة النادي ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، والهدف الأسمى هو بناء قاعدة ناشئات من اللاعبات المميزات، وعلى مستوى الفريق الأول تكوين قوام قادر على المنافسة، في جميع البطولات التي سيشارك بها النادي الأهلي مستقبلاً.

ويولي مجلس إدارة الأهلي ملف كرة القدم النسائية اهتمامًا كبيرا، واسناد مهمة إدارته لنجم النادي السابق وقائده شادي محمد، بعدما أصبحت أحد المتطلبات الرئيسية، من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث سيتم تخصص مقر النادي بالتجمع لتدريبات فرق قطاع الكرة النسائية.