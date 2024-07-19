شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يواصل تدريباته بفرنسا استعدادًا لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر الأولمبي اليوم الجمعة، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الدومينكان الخميس المقبل في افتتاح مشواره بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان منتخب مصر الأولمبي خاض وديتين بفرنسا الأسبوع الماضي، حيث تعادل مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد الماضي في فرنسا، وقتها تقدم المنتخب الأوكراني بالهدف في الدقيقة 12، وتعادل منتخب مصر الأولمبي عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني ،فيما حقق الفوز على نظيرة العراقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قيل فى ختام تحضيرات الفراعنة لـ دورة الألعاب الأولمبية بباريس والتي تنطلق بمواجهة الدومينكان في الرابع والعشرون من الشهر الجاري، وأحرز إبراهيم عادل مهاجم منتخب مصر الأولمبي هدفى الفراعنة فى الدقيقتين 2 و65 من عمر المباراة.



وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي في خط الدفاع ، ومحمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة في خط الوسط ، وأحمد سيد زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.