شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد 4 لاعبين أمام الجونة في دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، 4 لاعبين أمام الجونة المقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من دورى nile.

ويعود لقائمة الإسماعيلى كل من الحارسين أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن مباريات الدراويش الماضية، بالإضافة إلى عودة عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومشاركتهما في مباراة القناة الودية التي انتهت بفوز الإسماعيلى بهدف نظيف عن طريق عبد الرحمن مجدى.

وتعد مباراة الاثنين المقبل الثامنة عشر تاريخيا، حيث سبق أن تواجها في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها فريق الإسماعيلى 8 انتصارات، بينما فاز الجونة في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 27 هدفا، بينما سجل أبناء الجونة 21 هدفا.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب دورى nile برصيد 31 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز خلالها 7 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو الدراويش 29 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا.