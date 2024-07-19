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5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام الألومنيوم اليوم الجمعة 19 -7 – 2024 بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى – لبنى عبد الله

الجمعة، 19 يوليو 2024 05:00 ص
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة فريق الأهلي مع الألمونيوم على ستاد القاهرة الدولى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة :

 

1_ تاريخ مواجهات الاهلى والالومنيوم

لعب الأهلي أمام الألومنيوم، 11 مرة من قبل، شهدت انتصار الأحمر فيهم جميعًا، مواجهة منهم كانت في الكأس وانتهت (6-0)، الأهلي سجل 34 هدفًا واستقبل 6 أهداف فقط.

 

2_أخر ظهور للأهلى مع الالومنيوم 

وواجه الأهلي فريق الألومنيوم في دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

3_فاركو ينتظر الفائز من الاهلى والالومنيوم 

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والالومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في دور الـ 16 نظيره فاركو وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائي مع الفائز من البنك الاهلى والمصري البورسعيدى.

4_الاهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر 

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في .

5_الاهلى الاكثر تتويجاً بكأس مصر

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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