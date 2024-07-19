شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يواصل سياسة الاعتماد على شباب الزمالك أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك سياسة الاعتماد على الشباب،فى مباراة الداخلية المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

ويرغب جوميز فى الوقوف على جودة اللاعبين الشباب خاصة مع فقدان المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم بعد التعادل السلبى مع بلدية المحلة،حيث يرغب البرتغالى فى منحهم الفرصة كاملة للوقوف على مستواهم.

فى سياق مختلف تسلم مسئولو نادى الزمالك خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم تمهيداً لرفع إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض السابق.

الزمالك أنهى أزمة مستحقات خالد بوطيب، بالتوصل لاتفاق مع اللاعب على نظام لجدولة المديونية المستحقة والبالغة 2 مليون و400 ألف دولار، وهو الأمر الذى استغرق وقت وجهد كبير من المجلس، وكذلك عبد الواحد السيد مدير الكرة الذى قاد سلسلة من المفاوضات مع عزيز محامى اللاعب.

واتفق مسئولى الزمالك مع خالد بوطيب على سداد مليون دولار من قيمة المديونية فى الوقت الحالى، على أن يتم جدولة المبلغ المتبقي على مدار سنة "12 شهرًَا" بواقع 110 ألف دولار فى الأشهر الأولى، وفى نهاية السنة يرتفع قيمة القسط ليتم سداد المديونية بالكامل.

ووقع خالد بوطيب على الاتفاق المبرم مع إدارة الزمالك والذى بناء عليه حصلت القلعة البيضاء على رخصة المشاركة الأفريقية.