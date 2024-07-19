شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث عن حلول لإنهاء كأس مصر قبل أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الاتحاد المصرى لكرة عن حلول لإنهاء كأس مصر فى نسخته الحالية قبل بداية أكتوبر المقبل، حتى يتثنى لبطل المسابقة المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى للإبطال بمشاركة ابطال الدورى والكأس وكأس السوبر بالإضافة إلى فريق رابع يتم ترشيحه من الجهات المنظمة.

وقرر اتحاد الكرة ترشيح بطل ووصيف مسابقة الدورى المصرى " نايل " 2023 - 2024 للمشاركة فى بطولة السوبر الرباعى بجانب بطل كأس الرابطة فى حالة تأخر إقامة مباراة نهائى كأس مصر موسم 2023-2024 لتحديد بطل الكأس.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.

وقرر اتحاد الكرة ترشيح بطل الدورى والوصيف وفقا لترتيب الدورى فى حالة تأخر تحديد بطل الكأس.