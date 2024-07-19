شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة انقطاع إبرهيما نداى عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة انقطاع السنغالى إبراهيما نداى عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب عدم منحه مستحقاته المتأخرة التى طلب الحصول عليها فى أكثر من مرة.

أكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن إبراهيما نداى لم ينقطع عن التدريبات الجماعية كما تردد خلال الأيام الماضية مؤكداً أن اللاعب متواجد بشكل طبيعى ومسألة تواجده فى المباريات من عدمها قرار فنى يرجع إلى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك لإقناع السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق الكروى الأول، بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، وعدم الرحيل عن الفريق فى الوقت الحالى.

ورغم رغبة إدارة الزمالك فى التخلي عن إبراهيما نداى؛ بسبب ضخامة المقابل المادى الذى يحصل عليه، إلا أن هناك محاولات لإقناعه بالاستمرار حتى نهاية الموسم، مع إمكانية توقيع عقد جديد بمقابل مادى أقل مما يحصل عليه حاليًا.

ويحصل اللاعب على مبلغ 3 ملايين دولار و184 ألف دولار في الثلاثة مواسم التي وقع عليها مع الزمالك والتي بدأ بموسم 2022/2023 وحتى موسم 2024/2025.