خلافات بين مجلس الزمالك وجوميز حول أسماء الراحلين

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اخطارا إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإنتهاء أزمة المغربى خالد بوطيب وتم إبلاغ النادى برفع عقوبة وقف القيد بحسب ماذكر عمرو أدهم عضو مجلس الإداره والمسئول عن هذا الملف.

ومن المقرر أن يعقد المجلس خلال اليومين القادمين جلسه مع البرتغالى جوزيه جوميز لعرض أسماء عدد من اللاعبين الذين تجرى المفاوضات معهم ووقعوا بالفعل على استمارات الرغبه للإنضمام إلى القلعه البيضاء ومنهم يسري وحيد لاعب طلائع الجيش وجرى إتصالات بالفعل مع مسئولى الطلائع لمعرفة شروط الاستغناء عن خدمات اللاعب وهناك أيضا إسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلى والجزائرى عبد الرحمن مزيان كما تجرى إتصالات للتعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر وستشهد الجلسه عرض إسم أحمد ياسر ريان على جوميز وسيحدد قراره التفاوض مع سيراميكا كليوباترا من عدمه فى ظل وجود بعض الانتقادات للتعاقد مع لاعبى الأهلى السابقين.

وكانت الجلسه الأولى التى عقدت مع جوميز قد شهدت خلافات حول أسماء اللاعبين الراحلين فى نهاية الموسم حيث طلب رحيل ناصر منسي وياسر مهاب وسيف جعفر وهو ماقوبل ببعض التحفظ من مجلس الإدارة كما لم يمانع المدير الفني فى رحيل الثنائي الأفريقي إبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويتغيب الأول عن التدريبات بسبب عدم حصوله على مستحقاته ووجه محامى اللاعب إنذار أخير إلى مجلس الإداره حتى نهاية يوليه الجاري حيث هدد بتقديم شكوي إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم.