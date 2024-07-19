شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر قوة البدلاء أمام الألومنيوم بكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره الألومنيوم على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

ولعب الأهلي أمام الألومنيوم، 11 مرة من قبل، شهدت انتصار الأحمر فيهم جميعًا، مواجهة منهم كانت في الكأس وانتهت (6-0)، الأهلي سجل 34 هدفًا واستقبال 6 أهداف فقط.

وواجه الأهلي فريق الألومنيوم في دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والالومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في دور الـ 16 نظيره فاركو وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائي مع الفائز من البنك الاهلى والمصري البورسعيدى.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.

ومن جهته حذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه من خطورة التهاون بمنافس الليلة مشدداً على صعوبة مباريات الكأس ، وطالب كولر لاعبيه بحسم اللقاء مبكراً بعيداً عن التوتر المعروف عن لقاءات الكأس.

ويرغب كولر في مشاركة عدد كبير من لاعبيه البدلاء في لقاء الليلة لاسيما أن مباراة الألومنيوم ستكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز المصيرية بالدوري الاثنين المقبل، ويستمر غياب على معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وحمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا؛ بسبب المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

في المقابل، قال هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق الألومنيوم إن مباراة الأهلي الليلة ستكون صعبة للغاية أمام الفريق الأقوى في مصر، والمرشح بشكل دائم لتحقيق دوري أبطال إفريقيا والمسابقات المحلية.

وطالب هشام عبد المنعم لاعبيه بضرورة الظهور بشكل مميز أمام بطل أفريقيا لتقديم صورة جيدة عن فريق الألومنيوم أمام الجماهير التي ستتابع اللقاء مشدداً على ضرورة إستغلال حالة الاجهاد التي يعانى منها لاعبو الاهلى من جراء المباريات المتتالية.