شكرا لقرائتكم خبر عن ‎إطلاق "بودكاست العلمين" بحضور نجوم كرة القدم المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة مبهجة لعشاق كرة القدم والبرامج الرياضية أعلن مهرجان العلمين الجديدة إطلاق أولى حلقات "بودكاست العلمين"، والتى ستستضيف نخبة من أبطال كرة القدم المصرية.

‎ينطلق الحدث بحلقة خاصة مع أيمن يونس، نجم الزمالك والمنتخب المصرى السابق، وذلك بضيافة الإعلامى محمد منير، اليوم الجمعة، فى ملعب كرة القدم الخماسى بمهرجان العلمين الجديدة، الساعة 5 مساءً مع الإعلامى محمد منير.

‎كما يحل خالد الغندور، النجم السابق للزمالك والمنتخب المصرى، وزوجته دينا سليم، الإعلامية فى إذاعة أون سبورت لإف لإم، ضيفين على الحلقة الثانية فى تمام الساعة 6:00 مساء اليوم.

‎تتناول الحلقات مواضيع شيقة عن كرة القدم، بما فى ذلك كواليس الملاعب وحكايات من القلب، وستكون فرصة للجمهور للاستمتاع بمحادثات شيقة مع نجومهم المفضلين.

‎ودعت الصفحة الرسمية للمهرجان عشاق الرياضة للمشاركة والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها فى مهرجان العلمين الجديدة.