هل تنجح مصر في استعادة أمجاد أفريقيا في أولمبياد باريس ؟

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق نسخة 2024 من بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال، حيث تتنافس 16 دولة على الميدالية الذهبية في واحدة من أعظم الأحداث الرياضية في العالم.

حيث أنه من المقرر أن تنطلق مسابقة الألعاب الأولمبية في فرنسا خلال الفترة ما بين 24 يوليو الجاري وحتى 9 من شهر أغسطس المقبل 2024.

وتستعد جميع المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية للمنافسة على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

ويشارك من القارة الأفريقية في لعبة كرة القدم بأولمبياد باريس منتخبات "مصر - غينيا - مالي - المغرب"، وجميعهم لم يحصل على ميداليات سابقة في تاريخ الأولمبياد".

طموح الفراعنة في أولمبياد باريس

يحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

ومن جانبه كشف البرازيلي روجيه ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن طموحه مع الفراعنة قبل المشاركة في أولمبياد باريس المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

وأعلن ميكالي للجميع قائلا "سنبحث عن الميدالية الأولي في تاريخ مصر بالأولمبياد وأكثر ما يعجبني في الشعب المصري هو السعي من أجل تحقيق الميدالية".

وأضاف "لدي القناعة أن اللاعب المصري ليس أقل من أي لاعب في العالم، ونحتاج فقط إلى العمل ونقل التجارب وتحفيز اللاعبين".

ومن المنتظر أن تخوض مصر 3 مباريات في دور المجموعات، تبدئها أمام الدومينيكان يوم 24 يوليو في السادسة مساء، وتكون المباراة الثانية للفراعنة أمام أوزباكستان يوم 27 من الشهر ذاته أيضا في السادسة مساء، وأخيرا أمام إسبانيا يوم 30 من الشهر الحالي الساعة 4 عصرا.

وخاض المنتخب المصري الأولمبي مباراتين وديتين استعدادا للأولمبياد كانت الأولى أمام أوكرانيا وانتهت بالتعادل 1/1 بينما كانت الثانية أمس أمام العراق وأنتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وتعهد الجميع في البعثة المصرية من لاعبين ومدربين ومسوؤلين على بذل أقصى جهد لهم للعودة بميدالية أولى لمصر في الأولمبياد.

وتقود مصر الرغبة وراء عودة المنتخبات الأفريقية لمنصات التتويج للعبة كرة القدم في تاريخ الأولمبياد بعد غياب 8 سنوات عن أخر تتويج إفريقي في دورة الألعاب الأولمبية.

أفريقيا تمتلك 5 ميداليات في الأولمبياد

وحصلت أفريقيا في كرة القدم على 5 ميداليات وكان لنيجيريا النصيب الأكبر حيث توجت بالذهبية في أولمبياد أتلاتنا عام 1996 كما فازت بالفضية عام 2008 والبروزنية عام 2016 بالبرازيل.

فيما فازت الكاميرون بميدالية ذهبية في سيدني عام 2000، وأخيرا تمتلك غانا ميدالية برونزية في برشلونة عام 1992، ويتبقى السؤال هل تنجح مصر في عودة أعلام القارة السمراء على منصات التتويج في الأولمبياد.