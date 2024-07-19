محمد إيهاب يواجه مصير مجهول بعد 8 سنوات.. ومهدد بسحب ميدالية برونزية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه بطل منتخب مصر لرفع الأثقال محمد إيهاب مصير مجهول، بعد أن أصبح مهددًا بتجريده من الميدالية البرونزية التي حصل عليها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وأعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” مساء يوم الاربعاء الماضي ، اكتشاف إيجابية عينة المنشطات الخاصة بمحمد إيهاب، وهي العينة التي خضع لها اللاعب خلال مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقالت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إنه تم اكتشاف عينة اثنين من اللاعبين في ميزان 77 كجم بدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو وهم محمد إيهاب لاعب منتخب مصر صاحب الميدالية البرونزية، ووألكسندرو سباك من مولدوفا صاحب المركز الخامس.

وقال محمد إيهاب أنه خضع للعديد من فحوصات المنشطات عن طريق الدم والبول خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2022، وذلك أثناء البطولات ومعسكرات التدريب، وجاءت جميع العينات سلبية.

وأضاف أنه محتفظ بكافة المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه وسوف يكشف عنها خلال التحقيقات.

وأكمل: “لا أتهم أحد بباطل ومثلي كباقي الفريق جميع الفيتامينات التي أحصل عليها مسجلة بتقارير خصوصا في عام الأولمبياد، أنا لا أخون بلدي ولا الأمانة التي لطالما حملت اسمها فخرًا واعتزازًا لآخر يوم”.

وواصل:" أنتظر إخطار اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد رفع الأثقال بشكل رسمى من أجل التحرك لإعادة تحليل العينة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 و حتى 2022 كان داخل برنامج فحص المنشطات والتحاليل سليمة .

وأختتم :" توقيت إظهار العينة قبل أولمبياد باريس 2024 الغرض منه لفت أنظار الرأي العام وتعطيلي عن الوقوف علي منصة التتويج".

وعلى جانب أخر، يعود أوناش مصر إلى الأولمبياد من جديد في باريس 2024 بعد الغياب عن أولمبياد طوكيو للإيقاف حيث يرفع أبطال مصر شعار "نحن أبطال الذهب" خاصة أنهم يحملون أحلام وطموحات الشعب المصري لتطويع الحديد وحصد أكبر عدد من الميداليات والصعود لمنصات التتويج الأولمبية من جديد فهم منجم الذهب الأولمبي وأبطال لا يعرفون المستحيل.