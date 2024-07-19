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باريس سان جيرمان يسابق الزمن لحسم صفقة نيفيز

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ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تدعيم صفوفه بصفقة مميزة في خط الوسط بالتعاقد مع البرتغالي جواو نيفيز نجم بنفيكا.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات اليوم الجمعة أن باريس سان جيرمان يسعى لضم جواو نيفيز بأي ثمن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل البي اس جي لإتفاق بالفعل حول البنود الشخصية لنيفيز، بينما مازالت المفاوضات مع إدارة بنفيكا حول قيمة الصفقة.

وإستقر نادي العاصمة الفرنسية على السماح للاعب الوسط الأورجوياني مانو أوجارتي بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

ويحظى أوجارتي بإهتمام كبير من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يبسعى للتعاقد مع اللاعب وتوصل لاتفاق معه حول راتبه السنوي في إنتظار إتمام الصفقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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