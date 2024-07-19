شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبى تصل مدينة نانت استعدادا لخوض أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الأولمبى إلى مدينة نانت الفرنسية، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وخاض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين استعدادا للأولمبياد، حيث تعادل مع أوكرانيا بهدف لكل منهما، وفاز على العراق بهدفين لهدف.

وتضم بعثة المنتخب كلا من حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا فى حراسة المرمى.

وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربى وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى فى الدفاع.

ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط.

وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.