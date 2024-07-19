شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور والشناوى والشحات على رأس الغائبين عن الأهلى أمام الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله الجمعة، 19 يوليو 2024 10:45 ص

يستعد الأهلى لمواجهة الألومنيوم فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ويغيب عن الأهلى فى مباراة الألومنيوم 11 لاعبا هم : حراسة المرمى: محمد الشناوي (راحة) – حمزة علاء (المنتخب الأولمبي) الدفاع: محمود متولي (إصابة) – محمد عبد المنعم (راحة) – كريم الدبيس (المنتخب الأولمبي) - علي معلول(إصابة) الوسط: أحمد عبد القادر (إصابة) – حسين الشحات (راحة) – عمرو السولية (إصابة) – إمام عاشور (راحة)– أحمد نبيل "كوكا" (المنتخب الأولمبي). وتضم قائمة الأهلى لمواجهة الألومنيوم كل من : حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف. الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح. الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - أليو ديانح - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو. الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا". يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة، ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.

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