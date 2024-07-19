شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. ذهبيات مايكل فيليبس تمنح السباح الأمريكى لقب "دلفين" والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة فى الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً فى المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميداليات الذهبية التى حصدها السباح الأمريكى مايكل فيليبس.

يعد السباح الأمريكى مايكل فيلبس أبرز رياضى أولمبى فى التاريخ، وقد أضاف المزيد إلى قائمة إنجازاته عندما توج بخمس ميداليات ذهبية جديدة وفضية واحدة خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، الذي يشكل آخر مشاركة أولمبية بالنسبة له، ليرفع رصيده إلى 23 ذهبية و28 ميدالية أولمبية بشكل عام.

وشهدت أولمبياد أثينا أول تتويج للسباح الأمريكي والملقب بـ"دلفين بشري"، ففي أولمبياد أثينا 2004: حصد فيلبس ست ميداليات ذهبية وبرونزيتين، وكانت الميداليات الذهبية في سباقات 100 متر فراشة و200 متر فراشة و200 متر فردي متنوع و400 متر فردي متنوع و400 متر فردي متنوع و4 × 200 متر تتابع حر و4 × 100 متر فردي متنوع، بينما حصد البرونزيتين في سباقي 200 متر حرة و4 × 100 متر تتابع حر.

أولمبياد بكين 2008: حصد فيلبس ثماني ذهبيات وكانت في سباقات 200 متر حرة و100 متر فراشة و200 متر فراشة و200 متر فردي متنوع و400 متر فردي متنوع و4 × 100 تتابع حر و4 × 200 متر تتابع حر و4 × 100 متر فردي متنوع.

أولمبياد لندن 2012: حصد فيلبس أربع ذهبيات وفضيتين وكانت الذهبيات في سباقات 100 متر فراشة و200 متر فردي متنوع و4 × 200 متر تتابع حر و4 × 100 متر فردي متنوع، بينما كانت الفضيتان في سباقي 200 متر فراشة و4 × 100 متر تتابع حر.

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016: حصد فيلبس خمس ذهبيات وفضية، وجاءت الذهبيات في سباقات 200 متر فراشة و4 × 100 متر تتابع حر و200 متر فردي متنوع و4 × 200 متر تتابع حر و4 × 100 تتابع متنوع بينما جاءت الفضية في سباق 100 متر فراشة.