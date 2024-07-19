شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الألومنيوم.. طاهر وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مساء اليوم الجمعة مع فريق الألومنيوم فى مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024، والتى تبدأ تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الألومنيوم مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة- مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- بيرسى تاو – محمود كهربا

لعب الأهلى مع الألومنيوم مباراة واحدة فى تاريخ لقاءات الفريقين فى كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.

ويحمل الأهلي لقب البطولة والتي فاز بها 39 مرة منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ستة مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاثة مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.