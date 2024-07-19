شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يضع برنامجا خاصا لتجهيز كوكا لمواجهة الدومينيكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة طارق سليمان رئيس الجهاز الطبى، برنامجا خاصا لتجهيز أحمد نبيل كوكا لمباراة الدومينيكان فى افتتاح مشوار الفراعنة بأولمبياد باريس 2024 الأربعاء المقبل.
وأثبتت الأشعة التى أجريت لأحمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الأولمبى وجود كدمة فى وجه القدم فى المنطقة القريبة من الإصابة القديمة.
ويسعى الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب جيدا قبل المباريات الرسمية التى تنطلق يوم 24 يوليو بمواجهة الدومينيكان.
ويقوم كوكا حاليا بإجراء جلسات علاجية وتأهيلية تحت إشراف صلاح عاشور أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى بمعدل جلستين فى اليوم.
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