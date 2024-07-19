اليوم.. الأهلي يتحفز لعبور مفاجآت الألومنيوم في الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - يتحفز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعبور مفاجآت الألومنيوم حين يلتقي الفريقان مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة في ختام دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد فاركو في دور الستة عشر الذي لم يتم تحديده بشكل رسمي بعد.

ويخوض الأهلي مواجهة الليلة باحثًا عن عبور عقبة الألومنيوم والتقدم في مشوار بطولة الكأس التي يحمل لقبها في آخر موسمين.

ومن المنتظر أن يمنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه الأساسين راحة من المشاركة في لقاء الليلة تجهيزاً لخوض لقاء بيراميدز المرتقب يوم الاثنين المقبل بالدوري الممتاز.

ويقود الألومنيوم مدربه هشام عبد المنعم ، وخاض الفريق منافسات دوري المحترفين في الموسم الماضي ولكنه لم ينافس على الصعود للدوري الممتاز.

الأهلي يضم يوسف أيمن

في المقابل ، أعلن الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية البيع النهائي.

ويتحرك الأهلي حالياً لحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم الخط الأمامي بناء على طلب كولر.

وتصدر اللاعب زينهو جانو مهاجم غينيا بيساو اهتمامات إدارة الأهلي مؤخراً خاصة أن اللاعب نال إعجاب مسؤولي لجنة التخطيط ويبلغ من العمر 30 عاماً ويلعب في صفوف زولت وارجم البلجيكي.