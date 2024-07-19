كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع امام الألومنيوم في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياتدة السويسري مارسيل كولر على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره الألومنيوم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يمنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه الأساسين راحة من المشاركة في لقاء الليلة تجهيزاً لخوض لقاء بيراميدز المرتقب يوم الاثنين المقبل بالدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع امام الألومنيوم في كأس مصر

ومن المقرر أن يعتمد الأهلي على تشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد هاني - خالدعبد الفتاح - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: كريم وليد “نيدفيد” - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

تنطلق مباراة الأهلي والألومنيوم في الدور 32 لبطولة كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والألومنيوم

تنقل مباراة الأهلي والألومنيوم في الدور 32 لبطولة كأس مصر بشكل حصري عبر فضائيةى أون تايم سبورتس.