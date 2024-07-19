وستهام يخطط لضم كانتي من إتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - فتح نادي وستهام الإنجليزي خطاً للتفاوض مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط المنتخب الفرنسي ولاعب فريق إتحاد جدة السعودي تمهيداً لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “جارديان” الإنجليزية اليوم الجمعة أن وستهام وضع نجولو كانتي على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن وستهام فتح خطاً مباشراً للتفاوض مع اتحاد جدة حول إمكانية التعاقد مع اللاعب.

ويتمسك إتحاد جدة الذي يستعد لخوض الموسم الجديد تحت قيادة مديره الفني الفرنسي لوران بلان بإستمرار اللاعب الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيلة الإتحاد.

وتتوقع إدارة وستهام أن تصل قيمة الصفقة حال نجاحها في إقناع الإتحاد بالتخلي عن كانتي إلى 20 مليون جنيه استرليني.

وشارك نجولو كانتي كلاعب أساسي في تشكيلة الديوك الفرنسية بمنافسات كأس الأمم الأوروبية الأخيرة يورو 2024.