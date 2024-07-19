مانشستر يونايتد يرفض إنتقال هذا الثنائي لدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - تمسك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بإستمرار الثنائي برونو فيرنانديز وجارناتشو نجما الفريق بعد تلقيهما عروضاً من بعض أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال أندرو وارد المتحدث الرسمي لمانشستر يونايتد في تصريحات عبر صحيفة “اليوم” السعودية أنه لا مجال للتفريط في خدمات فيرنانديز وجارناتشو في الوقت الحالي.

وأضا وارد أن برونو فيرنانديز يعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة اليوناتيد وهو نفس الأمر بالنسبة لجارناتشو لذلك يخطط النادي للحفاظ على اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وتسعى أندية دوري روشن السعودي لإنهاء ملف الصفقات الصيفية في أقرب وقت قبل إنطلاق منافسات الموسم الجديد للمسابقة.

وكان فريق الهلال قد توج بطلاً لنسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي في الموسم المنقضي 2023-2024.