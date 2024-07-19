شباب بلوزداد يخطف جاك إمبي من المصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى النادي المصري البورسعيدي صدمة قوية بعد تعثر صفقة التعاقد مع جاك إمبي لاعب وسط فريق النجم الرياضي الساحلي.

وكان المصري قاب قوسين أو ادنى من حسم صفقة جاك إمبي بعد تأكد رحيله عن صفوف النجم الساحلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى اللاعب الكاميروني عرضين آخرين من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل الجزائريين ليحسم موقفه بالإنضمام لصفوف بلوزداد في صفقة إنتقال حر.

وأعلن شباب بلوزداد بشكل رسمي التعاقد مع إمبي البالغ من العمر 24 عاماً والذي خاض 107 مباراة مع النجم الساحلي التونسي منذ انضمامه من كانون ياوندي الكاميروني سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.