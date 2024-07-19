"بسبب ميسي".. قرار رئاسي بإقالة وكيل وزارة الرياضة بالأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تسبب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، في إقالة وكيل وزارة الرياضة بالأرجنتين خوليو جارو.

وبدأت الأزمة عقب تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا 2024، واحتفل لاعبو التانجو بهتافات تتحدثت عن اختلاف أصول اللاعبين في منتخب فرنسا.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحقيقا حول هتافات لاعبو الأرجنتين والتي وصفها بـ"العنصرية".

وقال وكيل وزارة الرياضة في الأرجنتين، بعد الواقعة: "على قائد المنتخب ميسي أن يعتذر في هذه الحالة وكذلك رئيس الاتحاد الأرجنتيني، هذا الأمر يجعلنا في موقف سيء".

ولن تمر سوى ساعات قليلة، وأصدر مكتب الرئاسة الأرجنتيني قرارا بإقالته، بسبب تصريحات، وكتب الحساب الرسمي للرئاسة الأرجنتينية: "لا يمكن لأي حكومة أن تقول ما يجب التعليق عليه، أو ما يجب التفكير فيه أو ما يجب فعله للمنتخب الأرجنتيني، بطل العالم وبطل أمريكا مرتين، أو لأي مواطن آخر. ولهذا السبب، لم يعد خوليو جارو وكيلا لوزارة الرياضة في البلاد".

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