لاعب تشيلسي مهدد بالإيقاف 12 مباراة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصبح إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي ومنتخب الأرجنتين، مهددا بعقوبة كبرى، إثر احتفالاته عقب الفوز بكوبا أمريكا 2024، على حساب منتخب كولومبيا.

وعقب تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا، نشر إنزو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء الاحتفال مع اللاعبين وهم يرددون أنشودة تسئ لمنتخب فرنسا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطاينة، أن إنزو فيرنانديز يواجه خطر الغياب لمدة طويلة بسبب مقطع الفيديو الذي نشره، على الرغم من اعتذاره.

ونوهت الصحيفة، أن الاتحاد الإنجليزي يمكن أن يتخذ قرار بإيقاف اللاعب نحو 12 مبارات، حال فتح تحقيقا في الواقعة، نظرا لسلوكه العنصري.

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