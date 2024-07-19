"شوبير يعود لحراسة المرمى".. التشكيل المتوقع للأهلي ضد الألومنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يواجه الأهلي نظيره الألومنيوم، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد السلام، في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2023-24.

وتنقل مباراة الأهلي والألومنيوم، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة، ويعلق على مجريات اللقاء المعلق محمد عفيفي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اختيارات مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ويعود مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي ضد الألومنيوم.

وقال المصدر إن التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط، أليو ديانج، كريم نيدفيد، محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا

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