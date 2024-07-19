"الكرة للبسطاء وليست للمكايدة".. رسالة من عضو اتحاد الكرة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجهت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف على ملف الكرة النسائية، رسالة بشأن جماهير الأهلي.

ونشرت الرفاعي صورتها من مدرجات ستاد القاهرة الدولي، أثناء حضور إحدى مباريات الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كرة القدم للجمهور عشاق الساحرة المستديرة للبسطاء، لمشجعي الدرجة الثالثة، وليست للمكايدة أو معاندة عشاق أنديتهم الأوفياء".

وشهدت الفترة الماضية، أزمة بشأن تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي، والتي ارتفع سعرها إلى 200 جنيه للدرجة الثالثة بدلا من 75 جنيها، ويحدد الفريق صاحب الأرض "بيراميدز"، أسعار التذاكر.

وخاطب النادي الأهلي رابطة الأندية المحترفة، في بيان رسمي، لسداد القيمة المالية لجميع تذاكر فئة الدرجة الثالثة "يمين"، في مباراة بيراميدز، المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

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