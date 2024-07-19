شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراكز تبحث عن صفقات فى الزمالك خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

بات نادى الزمالك على بعد خطوات قليلة من إسدال الستار على أزمة القيد بشكل نهائى، بعد التوصل إلى حل مرضٍ مع المغربى خالد بوطيب وتسلم خطاب من الاتحاد الدولى يفيد بذلك حيث يتبقى أمام النادى الأبيض دفع مستحقات مساعدى فيريرا مدرب الفريق الأبيض السابق للبدء في التعاقد مع صفقات جديدة وتدعيم الفريق بالنواقص التي يعانى منها.

ويحتاج الزمالك إلى تدعيم أكثر من مركز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بداية من حراسة المرمى الذى يتواجد فيه محمد صبحى، ومحمد عواد الذى ما زال موقفه غامضاً من التجديد للقلعة البيضاء حتى آلان.

ويرغب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في تدعيم الخط الهجومى للزمالك في ظل تراجع مستوى التونسى سيف الدين الجزيرى وكثرة إصاباته وهبوط مستوى ناصر منسي واقتراب رحيل البنينيى سامسون أكينيولا.

نفس الحال ينطبق على الجبهة اليسرى التي تعانى من نقص شديد من كثرة إصابات أحمد فتوح، حيث اعتمد جوكيز طوال الفترة الماضى على توظيف عمر جابر في هذا المكان،مع السنغالى إبراهيما نداي،وذلك للعجز الكامل في هذا المكان.

ويعانى فريق الزمالك من أزمة كبيرة على مستوى الدفاع، في ظل الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها اللاعب الشاب حسام عبد المجيد،وإصابات مصطفى الزنارى الكثيرة وغموض موقفه حتى آلان،فضلاً عن عدم امتلاك الشباب الخبرة الكافية لسد أوجه العجز والنقص في هذا المركز.